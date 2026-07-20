रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अफवाहों पर विराम! शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही बड़ी बात

Rohit Sharma Retirement Latest Update: रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं हो रही थीं। खासकर लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। लेकिन अब भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इन सभी अफवाहों पर साफ जवाब दिया है। शुभमन गिल ने कहा कि टीम के अंदर रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रोहित ने अपने भविष्य को लेकर खिलाड़ियों से कुछ भी साझा नहीं किया है। इस बीच रोहित ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास भी रच दिया।