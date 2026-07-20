रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अफवाहों पर विराम! शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही बड़ी बात

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पर शुभमन गिल का बड़ा बयान (Photo - IANS)
Rohit Sharma Retirement Latest Update: रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं हो रही थीं। खासकर लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया। लेकिन अब भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इन सभी अफवाहों पर साफ जवाब दिया है। शुभमन गिल ने कहा कि टीम के अंदर रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रोहित ने अपने भविष्य को लेकर खिलाड़ियों से कुछ भी साझा नहीं किया है। इस बीच रोहित ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास भी रच दिया।
तीसरे वनडे में भारत की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल से रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। गिल ने कहा- उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है। यह सब मीडिया में चल रहा है। टीम के अंदर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है।
उनके इस बयान के बाद रोहित शर्मा के वनडे रिटायरमेंट को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। गिल के बयान से साफ है कि टीम का पूरा फोकस सिर्फ क्रिकेट पर है।
रिटायरमेंट की चर्चाओं के बीच रोहित शर्मा ने बल्ले से शानदार जवाब दिया। उन्होंने 110 गेंदों में 138 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 17 चौके और 5 छक्के लगाए।
रोहित लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड के खिलाफ यह किसी भारतीय का सबसे बड़ा व्यक्तिगत वनडे स्कोर भी है। उन्होंने 2018 में बनाए गए अपने ही 137 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। शुभमन गिल ने भी रोहित की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रोहित ने शुरुआत में धैर्य दिखाया और फिर सही समय पर तेजी लाकर शानदार पारी खेली।
388 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत शानदार रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 147 रन जोड़े। इसके बाद रोहित और विराट कोहली के बीच 113 रन की साझेदारी हुई।
एक समय भारत जीत की ओर बढ़ता दिख रहा था। लेकिन 304 रन पर दूसरा विकेट गिरने के बाद टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। इंग्लैंड के गेंदबाज सैम करन ने चार विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया।
इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387 रन का विशाल स्कोर बनाया था। बेन डकेट ने 141 रन, जैकब बेथेल ने 91 रन, जबकि जो रूट और जोस बटलर ने भी अहम पारियां खेलीं। जवाब में भारत 360 रन ही बना सका और 27 रन से मुकाबला हार गया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हालांकि हार के बावजूद रोहित शर्मा की ऐतिहासिक शतकीय पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी।
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