भारतीय टीम मैनेजमेंट पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ खास तौर पर शीर्षक्रम से छेड़छाड़ की गई। सैमसन को हटाकर वैभव को लाया गया, लेकिन आखिरी टी20 में उन्‍हें भी बाहर कर दिया गया। क्या लक्ष्मण तीनों मैचों में सूर्यवंशी को सपोर्ट करेंगे? यह देखते हुए कि सैमसन को इस सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है। अभिषेक के अलावा इस दौरे पर तीन भारतीय ओपनर वैभव, ईशान किशन और प्रभसिमरन सिंह को चुना गया है। क्या वह विकेटकीपर बल्‍लेबाज किशन या प्रभसिमरन को प्रमोट करेंगे या सूर्यवंशी को ही मौका देंगे?