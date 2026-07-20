उन्‍होंने आगे कहा कि सोचिए अगर शुभमन गिल बतौर कप्‍तान सबके सामने कहें कि 'रोहित भाई, मुझे 2027 वर्ल्ड कप के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। या अगर बीसीसीआई साफ-साफ कह दे कि रोहित जब तक चाहे इंडिया के लिए खेलेगा और किसी को उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। इस तरह के सपोर्ट से बहुत फर्क पड़ेगा। उन्‍होंने आखिर में कहा कि अभी, वह प्रेशर में है, क्योंकि हर कोई उसके फेल होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन, जब उसे पता चलेगा कि उसका कप्‍तान, कोच और बोर्ड उसके साथ मजबूती से खड़े हैं, तो वह भारत के लिए हिमालय भी चढ़ जाएगा।