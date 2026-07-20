रोहित-कोहली को बाहर करना नामुमकिन, तो शमी-सिराज को ड्रॉप करना आसान, अश्विन ने टीम चयन में भेदभाव पर उठाए सवाल

अश्विन ने इसकी तुलना गेंदबाजों के साथ होने वाले बर्ताव से करते हुए कहा कि अगर शमी को नहीं चुना जाता है या सिराज को नहीं चुना जाता है या फिर भुवनेश्वर को नहीं चुना जाता है, तो शायद 10 से लेकर 10,000 लोग सवाल पूछेंगे। लेकिन, इससे उतना हंगामा नहीं होगा। यही फर्क है। अगर गेंदबाजों को भी इस तरह का सपोर्ट मिलने लगे, तो उन्हें भी ड्रॉप करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन, असलियत यह है कि विराट या रोहित को ड्रॉप करना लगभग नामुमकिन है।