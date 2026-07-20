20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

क्रिकेट

‘हमने बैट से हर मुमकिन कोशिश की’, शतक जड़ने के बाद भी रोहित शर्मा को एक बात का रह गया मलाल

Rohit Sharma ने इंग्‍लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में शतक जड़कर रिटायरमेंट की अफवाह फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्‍होंने कहा कि जब तक शोर नहीं होगा, तो मजा नहीं आएगा। हालांकि शानदार कमबैक के बाद उन्‍हें एक चीज का मलाल रह गया, जिसकी चर्चा उन्‍होंने बीसीसीआई टीवी पर की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jul 20, 2026

Rohit Sharma

भारतीय सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

Rohit Sharma Latest News: भारत के अनुभवी सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा अपने फॉर्म को लेकर हो रही आलोचनाओं से बेफिक्र हैं। उनका सारा ध्‍यान इंग्लैंड दौरे पर मिली सीख पर हैं। उन्‍होंने रिटायरमेंट की अफवाह फैलाने वालों को बल्‍ले से जवाब देते हुए अपने पुराने अंदाज में 110 गेंदों पर 17 चौकों और 5 छक्‍कों की मदद से 138 रन की पारी खेली। हालांकि भारत इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 27 रन से हार गया।

'मैच के नतीजे से थोड़ा निराश हूं'

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स वनडे को लेकर बीसीसीआई टीवी पर कहा कि मैं नतीजे से थोड़ा निराश हूं, हम सच में अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। हमने बर्मिंघम में शानदार शुरुआत की। लेकिन, कार्डिफ में हम बैट से थोड़े पीछे रह गए। वहीं, लॉर्ड्स में चेज करने के लिए एक बहुत बड़ा टोटल था। हमने बैट से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर से 20-25 रन से पीछे रह गए।

'मुझे इंग्लैंड में खेलना पसंद है'

रिटायरमेंट को लेकर कयासों के बीच रोहित ने बल्‍ले से शानदार शतक के साथ करारा जवाब दिया। उनका यह इंग्लैंड में 8वां शतक था। इस पर रोहित ने कहा कि मुझे इंग्लैंड में खेलना पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्‍होंने कहा कि यहां माहौल, मैदान, पिचें, जब आप यहां कोई भी फॉर्मेट खेलने आते हैं, तो यह आपको अलग-अलग तरीकों से चैलेंज करता है और एक क्रिकेटर के तौर पर आप यही चाहते हैं।

'हम एक-दूसरे को बहुत अच्‍छे से समझते हैं'

39 वर्षीय रोहित ने विराट कोहली के साथ 113 रन की साझेदारी के साथ 138 (110) रन की पारी खेली और भारत को बड़े टोटल के करीब ले जाने का प्रयास किया। इस पर उन्‍होंने कहा कि मैंने और कोहली ने अपना पूरा करियर एक साथ खेला है। इसलिए उनका बीच में होना अच्छा रहा। हमने बहुत सारी पार्टनरशिप की हैं, साथ में बैटिंग करना हमेशा मज़ेदार होता है और हम एक-दूसरे को बहुत अच्‍छे से समझते हैं। जब हम बैटिंग कर रहे थे, तो बीच-बीच में बहुत बातें हो रही थीं।

'आपको उन्हें कुछ समय देना होगा'

भारत तीसरे वनडे में जसप्रीत बुमराह के बगैर कम अनुभवी बॉलिंग अटैक क जूझने को लेकर उन्‍होंने कहा कि जब बॉलिंग की बात आती है, तो आपको समझना होगा कि इन लोगों ने ज्‍यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेला है। आपको उन्हें कुछ समय देना होगा, उम्मीद है कि हम इस गेम से सीख सकते हैं, इसे अपने हिसाब से ले सकते हैं, यह पक्का कर सकते हैं कि जब हम ऐसी सिचुएशन में आए, तो हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें।

'शोर नहीं होगा, तो मज़ा नहीं आएगा'

रोहित ने आगे कहा कि जरूरी यह है कि मैं मैदान पर क्या करता हूं, टीम की सफलता में योगदान देने की कोशिश करता हूं। अभी मेरा पूरा फोकस इसी पर है और शोर होने दो। अगर, शोर नहीं होगा, तो मज़ा नहीं आएगा। मेरा काम खेलना है, अपने देश को रिप्रेज़ेंट करना है, मुझे अपने डेब्यू के बाद से यही करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं यही करने जा रहा हूं और तबसे शोर हो रहा है। जब तक मैं यहां रहूंगा, यह हमेशा रहेगा।

Vaibhav Sooryavanshi आगामी T20I सीरीज के लिए हरारे पहुंचे, जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पोस्ट किया वीडियो

ये भी पढ़ें
Vaibhav Sooryavanshi reach Harare

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

20 Jul 2026 05:17 pm

Published on:

20 Jul 2026 05:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘हमने बैट से हर मुमकिन कोशिश की’, शतक जड़ने के बाद भी रोहित शर्मा को एक बात का रह गया मलाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

जिम्बाब्वे में धमाल मचाएंगे वैभव सूर्यवंशी! न जियो, न सोनी, भारत में लाइव स्‍ट्रीमिंग देखने के लिए करनी होगी जेब ढीली

Ind vs Zim T20Is Live Streaming
क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi आगामी T20I सीरीज के लिए हरारे पहुंचे, जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पोस्ट किया वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi reach Harare
क्रिकेट

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की अफवाहों पर विराम! शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही बड़ी बात

rohit sharma retirement
क्रिकेट

IND vs ENG: लॉर्ड्स में हार के बाद शुभमन गिल ने गेंदबाजों पर फोड़ा ठीकरा, बताया कैसे 3 ओवर पड़े भारी

Rohit Sharma and Shubman Gill
क्रिकेट

IND vs ENG: रोहित शर्मा के धमाकेदार शतक के बावजूद हारी टीम इंडिया, लॉर्ड्स में हुईं 2 बड़ी चूक

Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.