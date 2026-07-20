39 वर्षीय रोहित ने विराट कोहली के साथ 113 रन की साझेदारी के साथ 138 (110) रन की पारी खेली और भारत को बड़े टोटल के करीब ले जाने का प्रयास किया। इस पर उन्‍होंने कहा कि मैंने और कोहली ने अपना पूरा करियर एक साथ खेला है। इसलिए उनका बीच में होना अच्छा रहा। हमने बहुत सारी पार्टनरशिप की हैं, साथ में बैटिंग करना हमेशा मज़ेदार होता है और हम एक-दूसरे को बहुत अच्‍छे से समझते हैं। जब हम बैटिंग कर रहे थे, तो बीच-बीच में बहुत बातें हो रही थीं।