Vaibhav Sooryavanshi आगामी T20I सीरीज के लिए हरारे पहुंचे, जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पोस्ट किया वीडियो

Vaibhav Sooryavanshi reach Harare: आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम अपने अगले असाइनमेंट यानी जिम्‍बाब्‍वे के दौरे पर तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 और इंग्‍लैंड के खिलाफ 0-4 से टी20 हार के बाद भारतीय टीम वापसी जिम्‍बाब्‍वे में वापसी करना चाहेगी। ऐसे में सभी की नजरें एक बार फिर टीनेजर सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी, जो कि सोमवार को ही कुछ टीममेट और स्‍टाफ के साथ हरारे पहुंचे हैं। जिम्‍बाब्‍वे क्रिकेट ने इसका वीडिया अपने एक्‍स अकाउंट से शेयर किया है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है।