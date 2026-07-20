BCCI घरेलू क्रिकेट के नियमों में करने जा रहा बड़ा बदलाव, MCC के नए रूल को लागू करने के आदेश जारी

वहीं, बीसीसीआई की ओर सभी स्‍टेट एसोसिएशन को नोट जारी कर दिया गया है, लेकिन खेलने के हालात में प्रस्तावित बदलाव पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि, भेजे गए नोट का मुख्‍य शीर्षक 'खेल के हालात में बदलाव का सारांश 2026-27' में कहा गया है कि 2026 एडिशन (2017 के कोड ऑफ़ लॉज का चौथा एडिशन) में जो भी बदलाव लागू किए जाएंगे, उन्‍हें सभी जेंडर में लागू होंगे। बीसीसीआई में चर्चा किए गए दूसरे जरूरी बदलाव इस साल के खेलने के हालात बनाते समय शामिल किए जाएंगे।