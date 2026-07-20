Ind vs Zim T20Is Live Streaming details: भारतीय क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया की पिछली कुछ सीरीज की लाइव स्‍ट्रीमिंग सोनीलिव ऐप और जियोहॉट स्‍टार पर देखी होंगी, जिनका सब्‍सक्रिप्‍शन अभी तक लोगों के पास होगा। लेकिन, भारतीयों को जिम्‍बाब्‍वे बनाम भारत टी20 इंटरनेशनल सीरीज देखने के लिए फिर से जेब ढीली करनी होगी। आइये आपको भी बताते हैं कि आप इस सीरीज का लाइव प्रसारण और लाइव स्‍ट्रीमिंग कहां और कब देख सकते हैं।