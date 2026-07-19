परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे- ईरान के डील तोड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने भी ईरान से जुड़े ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी है। अमेरिका का कहना है कि ये ऑपरेशन क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका समझौतों का सम्मान नहीं करता। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की संभावनाएं कमजोर होती दिख रही हैं। परमाणु कार्यक्रम, सैन्य कार्रवाई और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है।