1109 करोड़ बैंक लोन फ्रॉड केस: CBI की 4 राज्यों में बड़ी रेड, 6 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

CBI ने ओडिशा की ‘गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ के खिलाफ दर्ज मामले में छापेमारी की। यह कार्रवाई स्पेशल CBI कोर्ट, भुवनेश्वर से मिले सर्च वारंट के आधार पर की गई। जांच एजेंसी ने कुल छह स्थानों पर तलाशी ली। इनमें ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आरोपित निदेशकों के आवास, कोलकाता में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, उत्तराखंड के काशीपुर, तमिलनाडु के तिरुवल्लूर और ओडिशा में मौजूद कंपनी की तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल हैं। CBI ने इन जगहों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जुटाए हैं…जिनकी जांच की जा रही है।