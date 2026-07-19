यूक्रेन ने रूस पर कर दिया अटैक, भीषण हमले में एक की मौत और 61 लोग घायल

Ukrainian Drone Attack Latest Update: एक तरफ मिडिल-ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है। दूसरी तरफ अब खबर आई है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक बार फिर तेज़ हो गया है। ताजा जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को के आसपास के इलाकों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 61 लोग घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी ओर, रूस ने भी दावा किया है कि उसने बड़ी संख्या में यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए और यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं।