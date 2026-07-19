‘बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा है’, सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से आज तक नहीं मिले ईरान के विदेश मंत्री, ऐसा क्यों?

इस बीच राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन ने कहा है कि उन्होंने नए लीडर से लंबी मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात को सादगी, विनम्रता और विश्वास भरा बताया। लेकिन विदेश मंत्री के बयान से लगता है कि टॉप लेवल पर भी पहुंच सीमित है। यह ईरान के अंदरूनी तंत्र की मजबूती दिखाता है, जहां सिस्टम व्यक्ति पर नहीं टिका है।