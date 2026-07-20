20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Iran War: ईरान पर फिर एयरस्ट्राइक, अमेरिका ने तबरीज, चाबहार, बुशेहर और होरमोजगान को बनाया निशाना

US-Iran Conflict: अमेरिका ने लगातार नौवीं रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की। CENTCOM के अनुसार, कार्रवाई का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक नाविकों के लिए खतरा पैदा करने वाली ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। इस संघर्ष का असर वैश्विक तेल कीमतों और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jul 20, 2026

US Air Strikes on Iran

अमेरिकी सैनिक (Photo: X/@CENTCOM)

US-Iran Conflict: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष के चलते वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिसका असर दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। इन तमाम चुनौतियों के बीच अमेरिकी सेना ने लगातार नौवीं रात ईरान पर एयरस्ट्राइक की है। इसकी जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दी।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, स्थानीय समयानुसार (ईस्टर्न टाइम) शाम 7:00 बजे ईरान के खिलाफ हमलों की एक नई लहर शुरू की गई, जो लगातार नौवीं रात की सैन्य कार्रवाई है। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को लगातार कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल वह होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक नाविकों पर हमले करने के लिए करता है।

ईरान के कई इलाकों में धमाके की खबरें

अमेरिका की ओर से ईरान के कई इलाकों में हमले की खबरें सामने आई हैं। ईरानी मीडिया ने दक्षिणी प्रांत होरमोजगान और बुशेहर में हुए धमाकों की पुष्टि की है। उधर, ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी शहर चाबहार में भी कई धमाके हुए हैं। इन घटनाओं के बाद एहतियात के तौर पर कोनारक में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है।

मनामा में ईरानी हमलों की आशंका

बहरीन स्थित अमेरिकी दूतावास ने संभावित ईरानी हमलों को लेकर चेतावनी जारी की है। दूतावास ने कहा कि उसे ऐसी जानकारी मिली है, जिससे संकेत मिलता है कि ईरान राजधानी मनामा के मध्य क्षेत्र में कुछ स्थानों को निशाना बना सकता है।

दूतावास ने बहरीन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। दूतावास ने यह भी कहा कि यदि चेतावनी सायरन बजें या विस्फोटों की आवाज सुनाई दे, तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर शरण लें।

तेल की कीमतों में 3% से अधिक उछाल

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सोमवार को एशियाई कारोबार की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक की तेजी दर्ज की गई। होर्मुज स्ट्रेट से ऊर्जा आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका के कारण बाजार में यह उछाल देखने को मिला।

ब्रेंट क्रूड वायदा 2.75 डॉलर यानी 3.12% बढ़कर 90.85 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड वायदा 2.56 डॉलर यानी 3.10% की बढ़त के साथ 85.05 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा।

Russia Ukraine War: रूस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, वेयरहाउस पर 7 की मौत, तेल डिपो में लगी आग

ये भी पढ़ें
ukraine drone attack on

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Jul 2026 07:32 am

Published on:

20 Jul 2026 07:00 am

Hindi News / World / US-Iran War: ईरान पर फिर एयरस्ट्राइक, अमेरिका ने तबरीज, चाबहार, बुशेहर और होरमोजगान को बनाया निशाना

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran-US-War: इराक में ईरानी ड्रोन हमले में अमेरिकी सैनिक की मौत, जंग के बीच लेबनान के राष्ट्रपति पहुंचे वॉशिंगटन

US soldier killed in Iraq
विदेश

Iran-US Conflict: ईरान का दावा, अबादान के बाहरी इलाके पर मिसाइल हमला, डारखोविन परमाणु प्लांट को भी बनाया गया निशाना

Abadan Attack
विदेश

Peru Earthquake: पेरू में जोरदार भूकंप, 5 लोगों की मौत और 20 घायल, 300 लोग बेघर

Earthquake
विदेश

ईरान के परमाणु प्लांट पर अमेरिकी हमला, कितना हुआ न्यूक्लियर रिसाव? जांच में जुटा संयुक्त राष्ट्र

US attack on Iran army
विदेश

परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे- ईरान के डील तोड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

Donald Trump statement, Strait of Hormuz blasts
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.