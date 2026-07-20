US-Iran War: ईरान पर फिर एयरस्ट्राइक, अमेरिका ने तबरीज, चाबहार, बुशेहर और होरमोजगान को बनाया निशाना

US-Iran Conflict: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष के चलते वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है, जिसका असर दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। इन तमाम चुनौतियों के बीच अमेरिकी सेना ने लगातार नौवीं रात ईरान पर एयरस्ट्राइक की है। इसकी जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दी।