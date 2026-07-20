UK Deputy PM Resigns: ब्रिटेन के पूर्व पीएम कीर स्टार्मर के बाद अब उप-प्रधानमंत्री ने भी दिया इस्तीफा

डेविड लैमी ने अपने बयान में न्याय सचिव के तौर पर किए गए कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अदालतों में रिकॉर्ड निवेश कर लंबित मामलों को कम करने की कोशिश की गई, जेल व्यवस्था को मजबूत किया गया, प्रोबेशन सेवा और पीड़ितों के लिए निवेश बढ़ाया गया तथा हिल्सबरो कानून को लागू कराने में योगदान दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका में विविधता बढ़ाने के लिए नई पहल की गई और न्याय मंत्रालय में AI के उपयोग को बढ़ावा दिया गया।