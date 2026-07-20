जमीनी हमले के लिए मिनट गिन रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को दी धमकी

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को एक प्रेस बीफ्रिंग में कहा कि यदि अमेरिकी सैनिक जमीनी हमला कतरे हैं तो ईरान के लोग उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होने कहा कि​, ईरान की सेना अमेरिकी सेना की हर आक्रामक कार्रवाई का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होने कहा कि, अमेरिका को इस दुस्साहस के नतीजे भुगतने होंगे। ईरानी लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।