20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

विदेश

ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, रक्षा विभाग ने बताए नाम

Iran-US Conflict: ट्रंप प्रशासन ने पिछले सप्ताह ईरान के साथ अमेरिकी युद्ध के दौरान मारे गए दो सैनिकों की पहचान की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बीते शनिवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में जॉर्डन में दो सैनिकों की मौत की पुष्टि की थी।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Jul 20, 2026

Jordan Attack

जॉर्डन में ईरान का बड़ा हमला, photo- AI

Iran-US Conflict: ट्रंप प्रशासन ने पिछले सप्ताह ईरान के साथ अमेरिकी युद्ध के दौरान मारे गए दो सैनिकों की पहचान की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बीते शनिवार को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में जॉर्डन में दो सैनिकों की मौत की पुष्टि की थी। अमेरिकी सेना ने ईरान के साथ युद्ध में मरने वालों की कुल संख्या 17 बताई है।

रक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि हवाई के एवा बीच के रहने वाले 25 साल के फर्स्ट लेफ्टिनेंट टायलर जेम्स फीहन और टेक्सास के कैरोलटन की रहने वाली 19 साल की प्राइवेट इसाबेला गोंजालेज जॉर्डन में मारे गए, जहां वे इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिकी मिशन में मदद कर रहे थे। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि दोनों सैनिकों की मौत का स्पष्ट कारण क्या रहा।

युद्ध हमलों में हो रही सैनिकों की मौत

28 फरवरी से युद्ध शुरू होने के कुछ ही समय बाद, कुवैत में आम लोगों के इस्तेमाल वाले एक बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ये सैनिक आयोवा में स्थित एक सप्लाई और लॉजिस्टिक्स यूनिट का हिस्सा थे और शिपिंग कंटेनर जैसी एक ऐसी इमारत में काम कर रहे थे, जहाँ सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं था। एक सातवें सैनिक की मौत सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरान के 1 मार्च के हमले में घायल होने के बाद हुई।

मार्च में, ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों में मदद करने वाला KC-135 रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इराक में क्रैश होने से छह सर्विस मेंबर मारे गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, एयरक्राफ्ट फ्रेंडली एयरस्पेस में था।

सोमवार को अमेरिकी सेना ने बताया कि अरब सागर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में नेवी के एक पायलट की मौत हो गई। नेवी ने शुरू में 1 जुलाई की इस घटना को इमरजेंसी लैंडिंग बताया था और कहा था कि, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इमरजेंसी किसी दुश्मन की कार्रवाई के कारण हुई थी। हेलीकॉप्टर में सवार बाकी तीन नाविकों को बचा लिया गया।

तीन सप्ताह में 50 लोगों की मौत

ईरान के अधिकारियों के अनुसार, पिछले तीन सप्ताह में अमेरिकी हमलों में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं और 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। इनमें तीन दिन पहले एक पुल पर हुए हमले में मारे गए आठ लोग भी शामिल हैं।

ईरान में ​सुन्नी धर्मगुरु मोहम्मद अनवर रीगी की हत्या,सांप्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका

ये भी पढ़ें
Sunni Cleric Killed

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Jul 2026 04:47 pm

Published on:

20 Jul 2026 04:47 pm

Hindi News / World / ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, रक्षा विभाग ने बताए नाम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान में ​सुन्नी धर्मगुरु मोहम्मद अनवर रीगी की हत्या,सांप्रदायिक तनाव भड़कने की आशंका

Sunni Cleric Killed
विदेश

US Iran Talks: ईरानी हुकूमत में बड़ी दरार? मार्को रुबियो बोले- बातचीत के संकेत मिल रहे हैं

Marco Rubio CNN interview
विदेश

Iran Earthquake: ईरान में फिर भूकंप के तेज झटके, पश्चिमी हिस्से में 5.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज

Earthquake Strikes Western Iran
विदेश

क्या दुनिया की तेल सप्लाई पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा? होर्मुज स्ट्रेट पर मार्को रुबियो के बयान से बढ़ी चिंता

US Secretary of State Marco Rubio on Strait of Hormuz.
विदेश

Iran US Conflict Update: ईरान ने रखी युद्ध खत्म करने की शर्त, कहा- रणनीतिक जीत के बाद ही शुरू होंगे वार्ता के प्रयास

Seyed Abbas Araghchi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.