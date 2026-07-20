ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत, रक्षा विभाग ने बताए नाम

28 फरवरी से युद्ध शुरू होने के कुछ ही समय बाद, कुवैत में आम लोगों के इस्तेमाल वाले एक बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ये सैनिक आयोवा में स्थित एक सप्लाई और लॉजिस्टिक्स यूनिट का हिस्सा थे और शिपिंग कंटेनर जैसी एक ऐसी इमारत में काम कर रहे थे, जहाँ सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं था। एक सातवें सैनिक की मौत सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरान के 1 मार्च के हमले में घायल होने के बाद हुई।