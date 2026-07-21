अफगानिस्तान में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, 20 लोगों की हुई मौत और 100 से ज़्यादा लापता

बाढ़ की वजह से प्रभावित क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी ने बताया कि जांच और नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद हताहतों और संपत्ति के नुकसान के शुरुआती आंकड़े जारी किए जाएंगे। नुरिस्तान की राजधानी पारुन सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है, जहाँ बाढ़ से कई घर और बुनियादी ढांचे की सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। कई घर पूरी तरह तबाह हो गए, तो कई घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। फसलें तबाह हो गई, सड़कों पर पानी भर गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवार इस वजह से प्रभावित हुए हैं। जगह-जगह मलबा जमा हो गया है, जिसे हटाने का काम भी चल रहा है।