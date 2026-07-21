रूस-यूक्रेन जंग में 4 भारतीयों की मौत! ओडेसा से निकले जहाज पर मिसाइल हमला, भारत ने रूसी राजनयिक को किया तलब

Odessa Port Missile Attack: रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में चार निर्दोष भारतीयों की जान चली गई है। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से निकल रहे एक मालवाहक (कमर्शियल) जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य भारतीय गंभीर रूप से घायल है। इस घटना से भारत सरकार बेहद गुस्से में है। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने मंगलवार को रूस के कार्यवाहक राजदूत व्लादिमीर लादानोव को अपने दफ्तर तलब किया। भारत ने इस घटना पर अपनी गहरी चिंता जताते हुए कड़े शब्दों में हमले की निंदा की है और साफ कहा है कि निर्दोष नागरिकों की जान लेना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।