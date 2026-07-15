US एयरस्ट्राइक पर ईरान का दावा, हालिया हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत

US-Iran War: मिडिल ईस्ट में होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले (Air strikes) किए हैं। इसके जवाब में इलाके में मौजूद अमेरिकी बेस को तेहरान द्वारा निशाना बनाया गया है। इन हमलों को लेकर ईरान सरकार के प्रवक्ता फातेमेह मोहाजेरानी ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमलों में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।