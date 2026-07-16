इराक से भेजी जा रही मिसाइल-हथियार की खेप जब्त, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हिज्बुल्लाह से लड़ने के लिए आगे आया सीरिया

नई सीरियाई सरकार स्पष्ट तौर पर संकेत दे रही है कि वह पुरानी नीतियों से दूर हट रही है। ट्रंप ने उसी वक्त इजराइल से भी कहा था कि वह अब हिज्बुल्लाह के खिलाफ अपनी लड़ाई बंद कर दे, उनसे निपटने के लिए सीरिया काफी है।