डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाला $1 का ‘गोल्ड कॉइन’ आया सामने, अमेरिका में छिड़ी बहस

Donald Trump commemorative coin: चार जुलाई को अमेरिका की आजादी के 250 वर्ष पूरे हुए। इस मौके पर अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की कि अमेरिकी मिंट (US Mint) देश की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले $1 के गोल्ड कॉइन का उत्पादन शुरू करेगा। यह सिक्का इस साल शरद ऋतु में जारी किया जाएगा। ट्रेजरी अधिकारियों ने बताया कि इसका अंतिम डिजाइन इसी साल की शुरुआत में अमेरिकी कमीशन ऑफ फाइन आर्ट्स ने मंजूर किया था। इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी।