US-Iran War: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का सख्त बयान, बातचीत से किया इनकार

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बुधवार को कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत शुरू करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में ईरान का पूरा ध्यान अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है। बघाई ने कहा, अभी बातचीत की कोई योजना नहीं है। इस समय हमारा ध्यान अपनी सुरक्षा और रक्षा तैयारियों को मजबूत करने पर केंद्रित है। ईरानी प्रवक्ता का यह बयान अमेरिका के उन दावों के बाद आया है, जिनमें कहा गया था कि सैन्य दबाव के जरिए ईरान को दोबारा बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है।