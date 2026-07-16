Iran-US-War: ईरानी कैंसर अस्पताल के पास अमेरिका ने गिराए बम, ईलाज बीच में छोड़कर भागे मरीज

इरानी सरकारी प्रसारण संस्था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) ने यह भी बताया कि होरमोजगान प्रांत के केश्म क्षेत्र में स्थित एक औद्योगिक परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। प्रांत के गवर्नर के हवाले से कहा गया कि केश्म में सूजा फिश पाउडर फैक्ट्री के एक हिस्से पर दुश्मन के हमले के बाद फैक्ट्री को सीमित नुकसान पहुंचा है। स्थान खाली होने के कारण अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि उसकी दूसरी सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले समुद्री मार्गों के लिए खतरा मानी जा रही इरानी सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाना था।