यूके में टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया पर ‘नाइट कर्फ्यू’ की तैयारी

यूके (UK) में सरकार ने टीनएजर्स को ऑनलाइन लत, साइबर ठगी और इंटरनेट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नए सुरक्षा उपायों की घोषणा की है। प्रस्ताव के तहत 16 और 17 साल के टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया (Social Media) ऐप्स पर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) रहेगा। यह रोक स्वतः लागू होगी, लेकिन अनिवार्य नहीं होगी और यूज़र्स चाहें तो कुछ क्लिक में इसे हटा सकेंगे। यह कदम पिछले महीने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और अन्य सोशल मीडिया ऐप्स पर घोषित प्रतिबंधों का विस्तार है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वीपीएन के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगेगी, भले ही उसके इस्तेमाल से आयु सत्यापन नियमों को दरकिनार किया जा सके।