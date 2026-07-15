Iran-US War: अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 35 लोग मारे गए, 300 से अधिक घायल

ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने बुधवार को ईरान के खिलाफ सात घंटे तक व्यापक हवाई अभियान चलाया, जिसमें कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस सैन्य कार्रवाई के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी किए गए, जबकि अरब सागर और होर्मुज स्ट्रेट में भी सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं।