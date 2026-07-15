लेबनान में 2 इलाकों से हटेगी इजरायली सेना, हिज्बुल्लाह को लेकर रोम में बन गई सहमति

इजरायली अधिकारी ने कहा कि दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की पहली वापसी के लिए तय किए गए दो इलाकों पर सहमति बन गई है। अधिकारी ने कहा कि इजरायल इन जोन का इस्तेमाल यह परखने के लिए करेगा कि क्या लेबनान की सरकार सीजफायर समझौते के तहत इन इलाकों को सुरक्षित रख सकती है या नहीं। ये दो पायलट क्षेत्र लेबनानी सेना की संप्रभुता लागू करने की क्षमता की पहली परीक्षा है।