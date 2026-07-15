टेलीग्राम के जरिए IDF सैनिक ईरान के लिए कर रहा था जासूसी, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

जांच के अनुसार, सैनिक ने ईरान के साथ जून 2025 की लड़ाई के दौरान आम लोगों वाली जगहों और सेना के ठिकानों व मिसाइल इंटरसेप्शन (मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने) के दो वीडियो ईरानी हैंडलर को भेजे थे। उसे इनमें से एक वीडियो के लिए पैसे भी मिले थे। इसके अलावा, सैनिक ने ईरानी हैंडलर को आम लोगों वाली जगहों के कई वीडियो भेजे, जिनमें एक मिसाइल के गिरने का वीडियो भी शामिल था। ये वीडियो उसे ऑनलाइन मिले थे।