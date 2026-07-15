Congo Ebola Outbreak: कांगो में इबोला का प्रकोप तेज, 2,011 संक्रमित, 754 लोगों की मौत; WHO ने जताई चिंता

यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खून, उल्टी, मल, लार, पसीने या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा, संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने या उनका मांस खाने से भी संक्रमण हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर या चिकित्सा उपकरणों के संपर्क में आने से भी यह बीमारी फैल सकती है।