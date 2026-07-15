Trump Iran Conflict: बिना प्लान ईरान युद्ध में कूदा अमेरिका, डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की रणनीति पर उठाए सवाल

Donald Trump Iran War: ईरान युद्ध पर ट्रंप घिरे, डेमोक्रेट्स बोले- कांग्रेस की मंजूरी के बिना नहीं बढ़ेगी लड़ाई (सोर्स:X@Al Jazeera/Chuck Schumer)
US Iran News: अमेरिका में ईरान को लेकर बढ़ते सैन्य तनाव ने अब सियासी मोर्चे पर भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने खुला मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रशासन बिना स्पष्ट योजना, बिना कांग्रेस की अनुमति और बिना किसी तय निकास रणनीति के देश को एक लंबे और महंगे संघर्ष की ओर धकेल रहा है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर फैसलों में संविधान के तहत कांग्रेस की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता।
सीनेट में डेमोक्रेट सांसदों ने साफ संकेत दिया है कि यदि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को और आगे बढ़ाने का फैसला करता है तो उससे जुड़े हर कदम पर जवाब मांगा जाएगा। उनका कहना है कि अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा, मिशन का उद्देश्य, इसकी अवधि और आर्थिक लागत जैसे सवालों का जवाब दिए बिना किसी भी सैन्य विस्तार को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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(सोर्स:Al Jazeera)
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