Trump Iran Conflict: बिना प्लान ईरान युद्ध में कूदा अमेरिका, डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की रणनीति पर उठाए सवाल

US Iran News: अमेरिका में ईरान को लेकर बढ़ते सैन्य तनाव ने अब सियासी मोर्चे पर भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने खुला मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रशासन बिना स्पष्ट योजना, बिना कांग्रेस की अनुमति और बिना किसी तय निकास रणनीति के देश को एक लंबे और महंगे संघर्ष की ओर धकेल रहा है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर फैसलों में संविधान के तहत कांग्रेस की भूमिका को दरकिनार नहीं किया जा सकता।