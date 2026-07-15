Donald Trump Israel Latest News: ट्रंप का नेतन्याहू को दोटूक : सीरिया और लेबनान से तुरंत पीछे हटाए इजरायल अपनी सेना

Trump Tells Netanyahu to Withdraw from Syria: मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) की दहकती सियासत के बीच एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बेहद सख्त और सीधे शब्दों में नसीहत दी है। हाल ही में हुई एक फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि वे सीरिया और दक्षिणी लेबनान से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने (रीडिप्लॉय) की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। ट्रंप का मानना है कि इन क्षेत्रों में इजरायल की सैन्य मौजूदगी पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर बिठा रही है और इससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है।