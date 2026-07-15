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रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगेगा 100% टैरिफ, अमेरिका के नए बिल पेश हुआ प्रस्ताव

US tariff: अमेरिकी सीनेट में पेश संशोधित रूस प्रतिबंध विधेयक में रूसी ऊर्जा खरीदने वाले प्रमुख देशों पर प्रस्तावित टैरिफ 500 प्रतिशत से घटाकर अधिकतम 100 प्रतिशत किया गया है। भारत इस प्रस्तावित सूची में शामिल प्रमुख देशों में बना हुआ है।
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भारत

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Himadri Joshi

Jul 15, 2026

PM Narendra Modi and Donald Trump

पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप (Photo - ANI)

US tariff: अमेरिका में रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसदों के एक समूह ने रूस प्रतिबंध विधेयक का संशोधित मसौदा पेश किया है, जिसमें रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर प्रस्तावित टैरिफ को पहले की तुलना में काफी कम किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पहले प्रस्तावित 500 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर अधिकतम 100 प्रतिशत कर दिया गया है और इसे केवल रूस के तेल तथा प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े खरीदार देशों पर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस सूची में भारत और चीन भी शामिल हैं, जिससे इस विधेयक पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।

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Updated on:

15 Jul 2026 07:03 am

Published on:

15 Jul 2026 07:03 am

Hindi News / World / रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगेगा 100% टैरिफ, अमेरिका के नए बिल पेश हुआ प्रस्ताव

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