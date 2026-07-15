रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगेगा 100% टैरिफ, अमेरिका के नए बिल पेश हुआ प्रस्ताव

US tariff: अमेरिका में रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सांसदों के एक समूह ने रूस प्रतिबंध विधेयक का संशोधित मसौदा पेश किया है, जिसमें रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर प्रस्तावित टैरिफ को पहले की तुलना में काफी कम किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पहले प्रस्तावित 500 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर अधिकतम 100 प्रतिशत कर दिया गया है और इसे केवल रूस के तेल तथा प्राकृतिक गैस के पांच सबसे बड़े खरीदार देशों पर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस सूची में भारत और चीन भी शामिल हैं, जिससे इस विधेयक पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।