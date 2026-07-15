15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी – ‘अगर अगले हफ्ते तक नहीं हुई डील तो ईरान के पावर प्लांट्स पर करेंगे हमले’

Iran-US Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले करने की धमकी दे दी है। उन्होंने ईरान को डील के लिए अगले हफ्ते तक का समय दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jul 15, 2026

Donald Trump

डोनाल्ड ट्रंप (File Photo)

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका ने एक बार ईरान पर हमले किए हैं। आज ईरान पर हमलों की लगातार चौथी रात है। इससे पहले पिछले हफ्ते भी अमेरिकी सेना ने लगातार दो रात ईरान को दहलाया था। ईरान ने भी बहरीन (Bahrain) और कुवैत (Kuwait) पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में भी ईरान और अमेरिका की सेनाएं एक-दूसरे पर गोलीबारी कर रही हैं। इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान को भी धमकी दे दी है।

क्या है ट्रंप की नई धमकी?

ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर अगले हफ्ते तक उसने अमेरिका से डील नहीं की, तो ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधियों ने ईरानी प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को भी बातचीत की थी।

जब तक मैं चाहूंगा तब तक होंगे हमले - ट्रंप

ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक वह चाहेंगे तब तक ईरान पर हमले होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि जब वह कहेंगे, तभी ईरान पर हमले रुकेंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के पुलों को उड़ाने की भी धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ईरान के सभी पुलों पर हमले करेगी जब तक वो डील के लिए फिर से अमेरिका के साथ बातचीत की टेबल पर नहीं आते।

होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से नहीं वसूला जाएगा 20% टोल टैक्स

इसी बीच ट्रंप ने यू-टर्न लेते हुए होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से 20% टोल टैक्स वसूलने वाला फैसला वापस ले लिया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, "सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और दूसरे देशों से मैंने बात की और वो अमेरिका में रिकॉर्ड लेवल पर और ज़्यादा पैसा निवेश करना चाहेंगे और यह बहुत अच्छी बात होगी। इस तरह से होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। मुझे फीस का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, लेकिन साथ ही यह सही नहीं है कि हम पूरी दुनिया के लिए, जिनमें चीन और बाकी सभी देश शामिल हैं, के लिए इस जलमार्ग की सुरक्षा कर रहे हैं। मुझे चीन के लिए होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी भी देश के भी लिए इसकी सुरक्षा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह गलत है कि हमें किसी तरह से इसका मुआवज़ा नहीं मिल रहा है।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

15 Jul 2026 05:31 am

Published on:

15 Jul 2026 05:31 am

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी – ‘अगर अगले हफ्ते तक नहीं हुई डील तो ईरान के पावर प्लांट्स पर करेंगे हमले’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

14 की उम्र में प्लेन बनाया, अब 32 साल की सबरीना की हो रही आइंस्टीन से तुलना

Sabrina Pasterski
विदेश

ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने फिर किए हमले, कई जगह सुनाई दिए धमाके

US again attacks Iran
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न, होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से नहीं वसूलेंगे 20% टोल टैक्स

Donald Trump
विदेश

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान की डोनाल्ड ट्रंप को दो-टूक – ‘अपनी मातृभूमि के हर इंच की करेंगे रक्षा’

Masoud Pezeshkian
विदेश

सोमालिया की सेना ने की एयरस्ट्राइक्स, 42 आतंकी हुए ढेर

Somali army airstrike
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.