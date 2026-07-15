ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने फिर किए हमले, कई जगह सुनाई दिए धमाके

अमेरिकी सेना की CENTCOM यूनिट ने बताया कि ईरान पर ये हमले ऐसे समय में हो रहे हैं जब अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों और होर्मुज स्ट्रेट के तटीय इलाकों की नाकेबंदी फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह नाकेबंदी शाम 4 बजे ईस्टर्न टाइम (भारतीय समयानुसार आधी रात बाद 1:30 बजे) से लागू हो गई है। ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया है कि यह नाकेबंदी सिर्फ ईरान के खिलाफ होगी और अन्य देशों के जहाजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।