सोमालिया की सेना ने की एयरस्ट्राइक्स, 42 आतंकी हुए ढेर

सोमालिया की सेना ने अल-शबाब को कमजोर करने के उद्देश्य से ये एयरस्ट्राइक्स की। एक दिन पहले सुल्लाय और वाब-वेन इलाकों में हुई झड़पों के बाद ये आतंकी क्षेत्र में फिर से एकजुट हो रहे थे। सेना की एयरस्ट्राइक्स में आतंकियों का एक सैन्य वाहन, सुरक्षा ठिकाने और अन्य बुनियादी ढांचे भी तबाह हो गए जिनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। सोमालिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अल-शबाब के खिलाफ सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह आतंकी संगठन देश के लिए सुरक्षा खतरा न रहे। सेना का मकसद अल-शबाब को खत्म करना है।