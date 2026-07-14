चीन जाने से बचें- ताइवान सरकार ने नागरिकों को दी सलाह; हिरासत और लापता के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता

ताइवान सरकार का कहना है कि 2005 के एंटी-सेसेशन लॉ और ताइवान की स्वतंत्रता के समर्थकों के खिलाफ हालिया दिशा-निर्देशों ने ऐसा कानूनी ढांचा तैयार कर दिया है, जिससे निगरानी, सूचना जुटाने और राजनीतिक जांच की प्रक्रिया और व्यापक हो गई है। इसी वजह से ताइवान सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे फिलहाल बिना जरूरी यात्रा के लिए चीन जाने से बचें और यदि यात्रा जरूरी हो तो भी पूरी सावधानी बरतें।