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US Strikes Iran: ईरान के परमाणु केंद्र वाले शहर बुशहर पर अमेरिका का बड़ा हमला, 4 जगहों को बनाया निशाना

अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर सहित कई सैन्य ठिकानों पर भीषण हमले किए हैं। बुशहर के डिप्टी गवर्नर ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 14, 2026

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US Strikes Iran: अमेरिका ने ईरान के बुशहर शहर में बड़ा हवाई हमला किया है। मंगलवार दोपहर को अमेरिकी प्रोजेक्टाइल ने यहां चार अलग-अलग जगहों को निशाना बनाया। बुशहर शहर में ईरान का बेहद महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र स्थित है। इस हमले की पुष्टि बुशहर के राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के डिप्टी-गवर्नर एहसान जहानियां ने की है। राहत की बात यह है कि इन हमलों में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हमले के दौरान शहर और आसपास के चोगादक इलाके में कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इसके साथ ही दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में भी पांच विस्फोटों की आवाजें आईं।

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US Israel Iran War

Updated on:

14 Jul 2026 04:26 pm

Published on:

14 Jul 2026 04:23 pm

Hindi News / World / US Strikes Iran: ईरान के परमाणु केंद्र वाले शहर बुशहर पर अमेरिका का बड़ा हमला, 4 जगहों को बनाया निशाना

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