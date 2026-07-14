‘हम खामेनेई की मौत का बदला लेकर रहेंगे, हॉर्मुज से नहीं हटेगी हमारी सेना’, अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बयान

जनरल अकरामिनिया ने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल इस स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत रखेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरानी लोगों के अधिकारों का सम्मान ही इस जलमार्ग को खोलने का एकमात्र रास्ता है। ईरान इस बात पर अड़ा है कि कोई भी बाहरी ताकत उसे मजबूर नहीं कर सकती।