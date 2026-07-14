US-Iran Conflict: होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ा तनाव, अमेरिका से टकराव के बीच ईरान की संसद में नया बिल पेश

इस संबंध में इब्राहिम अजीजी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा, 'पिछली रात अमेरिकी ड्रोन गिराए जाने की घटना के साथ ही 'होर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी की सुरक्षा एवं सतत प्रगति के लिए रणनीतिक कार्रवाई' विधेयक को औपचारिक रूप से ईरानी संसद में पेश किया गया।' उन्होंने आगे कहा, 'हम अपनी रेड लाइन की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, खासकर होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन के मुद्दे पर। यह केवल पहला कदम है, इसके बाद और भी कदम उठाए जाएंगे।'