UNSC में वापसी की तैयारी: समर्थन जुटाने मैदान में उतरा भारत, एस जयशंकर ने पेश किया ‘SHANTI’ विजन

India UNSC Campaign: भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अस्थायी सदस्यता पाने के अभियान की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का विजन पेश किया। जयशंकर ने कहा कि दुनिया इस समय युद्ध, हिंसा और अस्थिरता जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में भारत वैश्विक शांति, विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकताएं और उसका अब तक का काम दुनिया के सामने है।