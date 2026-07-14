तमिलनाडु के स्टील मेल्टिंग यूनिट में बड़ा हादसा, फर्नेस बॉयलर फटने से एक श्रमिक की मौत, 7 गंभीर रूप से झुलसे

हादसे में मरने वाले की पहचान बिहार निवासी रवि रंजन के रूप में हुई है। पुलिस की ओर दी गई शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह हादसा उस समय हुआ जब तांबे को पिघलाने के लिए इस्तेमाल की जा रही भट्टी (फर्नेस) संचालन के दौरान ज्यादा गर्म हो गई। अधिक तापमान के कारण फर्नेस में तेज धमाका हुआ, जिससे वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। विस्फोट इतना भीषण था कि रवि रंजन की मौके पर ही मौत हो गई।