‘मासूमों का कत्लेआम, अस्पतालों तक को नहीं बख्शा’, अहमदाबाद ब्लास्ट केस में गुजरात HC ने क्यों बरकरार रखी 38 आतंकियों की फांसी?

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में HC ने 38 दोषियों की मौत की सजा रखी बरकरार | फोटो सोर्स- (Photo-X @govindprataps12)
Ahmedabad Blast Case Update: साल 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) के 38 गुनाहगारों की मौत की सजा (फांसी) को पूरी तरह बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इन आतंकियों ने जिस बड़े पैमाने पर तबाही मचाने और देश में खौफ फैलाने की साजिश रची थी, उसे देखते हुए इन्हें मौत की सजा देना ही न्यायसंगत है। अदालत ने इसके साथ ही 11 अन्य दोषियों की उम्रकैद की सजा को भी जारी रखने का आदेश दिया है।
खबर अपडेट हो रही है...
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग