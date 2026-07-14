‘जान जाने के बाद सुनेंगे?’ सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर अभिजीत दीपके का फूटा गुस्सा, बिगड़ती हालत पर क्या बोले

Sonam Wangchuk Hunger Strike Update: नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के बीच शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 16वें दिन भी जारी रही। इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर तिरपाल हटाने को लेकर दिल्ली पुलिस और CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के बीच तीखी बहस देखने को मिली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।