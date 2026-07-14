होर्मुज में जहाज पर हुए हमले में भारतीय की मौत पर केंद्र सरकार का एक्शन, ईरानी राजदूत को किया तलब

Iran Attack in Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इसी बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल तैंकरों पर हुए हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य भारतीय समेत 8 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद भारत सरकार ने कड़ा रूख अपनाया है और नई दिल्ली स्थित ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया है।