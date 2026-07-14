E20 Petrol Price: E20 पेट्रोल पर छिड़ी नई बहस, केजरीवाल बोले- जब माइलेज कम तो कीमत बराबर क्यों?

E20 Petrol Controversy: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार से बड़ा कदम उठाने की मांग की है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को पत्र लिखकर कहा है कि E20 पेट्रोल की कीमत कम की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें वाहनों का माइलेज कम होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर E20 पेट्रोल से गाड़ी कम दूरी तय कर रही है तो इसकी कीमत भी कम होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है ताकि वह लोगों की समस्याओं और उनकी चिंताओं को सीधे उनके सामने रख सकें।

