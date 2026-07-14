केतन अग्रवाल हत्याकांड: ‘बेटा! मां अभी भी तेरे लिए लड़ रही है’, केतन अग्रवाल की मां ने PM मोदी को लिखा भावुक पत्र, मांगा इंसाफ

उन्होंने अपने पत्र में लिखा- केतन की हत्या के एक महीने के अंदर ही उसके दादा की भी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि दादा अपने पोते से बेहद प्यार करते थे और उसके जाने का दुख सहन नहीं कर पाए। इस तरह परिवार को कुछ ही हफ्तों के भीतर दो पीढ़ियों को खोने का दर्द झेलना पड़ा।