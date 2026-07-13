अशाढ़ी वारी में मातम: श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसा ट्रक, 3 महिला वारकरी की मौत; सरकार ने चार-चार लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान

पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ट्रक चालक ने सुबह कोई दवा ली थी। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि हादसा दवा के असर से हुआ या किसी और वजह से। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के सही कारणों का खुलासा जांच और रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सासवड-जेऊरी मार्ग पर बेलसर टोल नाके से कुछ दूरी आगे हुआ। दुर्घटना में शामिल ट्रक नांदेड़ जिले की एक डिंडी के साथ चल रहा था, जबकि जिस समूह को टक्कर लगी, वह सांगली जिले की वारकरी डिंडी का हिस्सा था। हादसे के बाद पुलिस ने करीब 70 वर्षीय ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।