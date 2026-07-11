लोहागढ़ फोर्ट मर्डर केस: केतन अग्रवाल की मौत पर पुलिस ने बताई साजिश, अब अदालत में पेश होंगे सबूत

पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान सिया गोयल ने कहा कि केतन अग्रवाल की हत्या करना परिवार को शादी से इनकार करने से ज्यादा आसान लगा। सिया ने कहा कि वह केतन को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह विग (नकली बाल) पहनते थे और वह अपने माता-पिता को शादी तोड़कर दुखी नहीं करना चाहती थी। हालांकि पुलिस पूछताछ में दिया गया बयान सामान्य तौर पर अदालत में आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं माना जाता।