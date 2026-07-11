Tarzoo Terror Attack: 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी हिज्बुल आतंकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जारी हुआ रेड कॉर्नर नोटिस

Tarzoo Terror Attack: जम्मू-कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानि एसआईए को बड़ी सफलता मिली है। एजेंसी ने 2013 के तारजू आतंकी हमले के आरोपी इम्तियाज अहमद कंडू उर्फ फैयाज उर्फ सज्जाद के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस हासिल किया है। कंडू प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। उस पर 2013 के तारजू हमले का नेतृत्व करने का आरोप है। इस हमले में जम्मू-कश्मीर पुलिस के चार जवान मारे गए थे।
एसआईए के मुताबिक, कंडू के पाकिस्तान में छिपे होने की आशंका है। एजेंसी का कहना है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने से उसकी गिरफ्तारी और भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।
एसआईए के अधिकारियों ने कहा कि हिज्बुल मुजाहिदीन का नामित आतंकवादी इम्तियाज अहमद कंडू उर्फ फैयाज उर्फ सज्जाद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस मिलना आतंकवाद के खिलाफ उनकी लगातार कोशिशों में एक बड़ी कामयाबी है।
कंडू सोपोर के क्रालतांग गांव का रहने वाला है। वर्ष 2010 से वह हिज्बुल मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य और कमांडर है। आतंकवादी गतिविधियों में उसकी लगातार संलिप्तता के चलते अक्टूबर 2022 में भारत सरकार ने उसे नामित आतंकवादी घोषित कर दिया था। अब इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने से इस आतंकवादी को दुनिया के किसी भी देश में पकड़ना आसान हो जाएगा। एसआईए इस मामले में और जानकारी जुटाने में जुटी हुई है।
यह मामला 26 अप्रैल 2013 को पीर मोहल्ला, हाइगम, सोपोर में हुए आतंकवादी हमले से संबंधित है, जहां स्वचालित हथियारों से लैस आतंकवादियों ने एक पुलिस दल पर हमला किया था। इस हमले में जम्मू-कश्मीर पुलिस के चार जवान शहीद हो गए थे। यह उस दौरान सुरक्षा बलों के खिलाफ हुए सबसे गंभीर आतंकवादी हमलों में से एक था।
यह मामला शुरू में सोपोर के तारजू पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। जांच के लिए इसे 2024 में एसआईए कश्मीर को स्थानांतरित कर दिया गया था। एसआईए कश्मीर ने सफलतापूर्वक जांच पूरी की। नए सबूतों के आधार पर जुलाई 2024 में ट्रायल कोर्ट के समक्ष छह आरोपियों के खिलाफ एक व्यापक आरोपपत्र दायर किया गया।
जांच और उसके बाद की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आरोपी तारिक अहमद मीर (कलमाबाद, हंदवारा) और कय्यूम नजार (बटापोरा, सोपोर) मारे गए। सोपोर के जावेद अहमद मट्टू, सोपोर के रऊफ नजार और श्रीनगर के दलाल मोहल्ला के अहमद उल्लाह मल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर मुकदमा चल रहा है। छठा और मुख्य आरोपी इम्तियाज अहमद कंडू फरार है और माना जाता है कि वह पाकिस्तान भाग गया है।
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