Tarzoo Terror Attack: 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी हिज्बुल आतंकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जारी हुआ रेड कॉर्नर नोटिस

जांच और उसके बाद की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आरोपी तारिक अहमद मीर (कलमाबाद, हंदवारा) और कय्यूम नजार (बटापोरा, सोपोर) मारे गए। सोपोर के जावेद अहमद मट्टू, सोपोर के रऊफ नजार और श्रीनगर के दलाल मोहल्ला के अहमद उल्लाह मल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर मुकदमा चल रहा है। छठा और मुख्य आरोपी इम्तियाज अहमद कंडू फरार है और माना जाता है कि वह पाकिस्तान भाग गया है।