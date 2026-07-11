पहले मां फिर नानी और मामा की धारदार हथियार से हत्या, खुद भी लगा ली फांसी

बेंगलुरु पश्चिम के पुलिस उपायुक्त यतीश एन ने कहा कि एक रिश्तेदार ने हमें बताया कि प्रशांत मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। पुलिस कि जांच में सामने आया कि घटना उस समय हुई, जब प्रशांत के पिता चिक्कन्ना रोज की तरह सुबह काम पर निकल गए थे। उन्होंने मीडिया से कहा, शुक्रवार रात परिवार में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मैं सुबह हमेशा की तरह काम पर चला गया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। अगर मैं घर पर ही रहता, तो शायद मैं भी मारा जाता। उनके इस बयान से पता चलता है कि शुक्रवार रात परिवार में किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था।