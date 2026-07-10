बेंगलुरु मर्डर केस: आरोपी श्वेता ने कोर्ट में कबूलनामा देने की जताई इच्छा, जानिए क्या है हत्या का पूरा मामला

जांच के दौरान पुलिस को कथित तौर पर पता चला है कि श्वेता अपनी मां मुथुलक्ष्मी से नाराज थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, श्वेता ने अपनी मां पर कंट्रोल करने का आरोप लगाया था। जांच एजेंसियां करीब 30 लाख रुपये के कर्ज और आर्थिक दबाव के एंगल से भी मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि यह कर्ज कथित तौर पर केनेथ की लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि श्वेता और केनेथ ने कथित रूप से पहले योजना बनाई और फिर मुथुलक्ष्मी को फ्लैट पर बुलाया। इसके बाद जब सोमसुंदर और सुप्रिया उन्हें तलाशते हुए वहां पहुंचे, तो उन पर भी हमला किया गया। हालांकि, मामले की पूरी सच्चाई जांच और अदालत की कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट होगी।